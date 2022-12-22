Сборная Аргентины уступила Бразилии в обновлённом рейтинге ФИФА
Сборная Аргентины, выигравшая чемпионат мира по футболу в Катаре, стала второй в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённая версия списка опубликована на официальном сайте организации.
Первое место в рейтинге национальных сборный сохранила Бразилии, вылетевшая на 1/4 финала. Пятикратные чемпионы мира набрали 1840,77 балла, тогда как у подопечных Лионеля Скалони только 1838,38 балла. Отмечается, что аргентинцы смогли бы обойти бразильцев, если бы выиграли в финале ЧМ-2022 в основное или дополнительное время.
Третье место в рейтинге у сборной Франции (1823,39 балла), которая в Катаре взяла серебряные медали. В ТОП-10 также попали сборные Бельгии (1781,3 балла), Англии (1774,19 балла), Нидерландов (1740,92 балла), Хорватии (1727,62 балла), Италии (1723,56 балла), Португалии (1702,54 балла) и Испании (1692,71 балла).
Сборная Марокко, которая выбила португальцев и стала в Катаре четвёртой, поднялась сразу на 11 позиций и заняла в рейтинге 11 строчку (1672,35 балла). Сборная России, которая была отстранена от участия в ЧМ-2022 из-за спецоперации на Украине, набрала 1491,26 балла и потеряла четыре позиции, став только 37-й.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по телефону поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинской сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает RT.
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