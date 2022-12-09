Хорваты выбили бразильцев на ЧМ-2022 в Катаре
Сборная Хорватии завоевала путевку в полуфинал чемпионата мира по футболу, победив в серии пенальти Бразилию. Основное время встречи в Эр-Райяне завершилось со счётом 0:0, сообщает «Интерфакс».
На 105 минуте дополнительного времени матча счет открыл бразилец Неймар. Хорват Бруно Петкович на 117-й восстановил равновесие.
В серии пенальти точнее были игроки из Хорватии - 4:2.
В полуфинале они встретятся с победителем противостояния сборных Нидерландов и Аргентины.
Ранее сборная Марокко обыграла Испанию и прошла в четвертьфинал ЧМ-2022, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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