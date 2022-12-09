Хорваты выбили бразильцев на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Хорватии завоевала путевку в полуфинал чемпионата мира по футболу, победив в серии пенальти Бразилию. Основное время встречи в Эр-Райяне завершилось со счётом 0:0, сообщает «Интерфакс».

На 105 минуте дополнительного времени матча счет открыл бразилец Неймар. Хорват Бруно Петкович на 117-й восстановил равновесие.

Глава ФИФА назвал групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории

В серии пенальти точнее были игроки из Хорватии - 4:2.

В полуфинале они встретятся с победителем противостояния сборных Нидерландов и Аргентины.

Ранее сборная Марокко обыграла Испанию и прошла в четвертьфинал ЧМ-2022, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуКатарБразилияХорватия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры