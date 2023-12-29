Сборная Аргентины не будет использовать 10-й номер после окончания карьеры Месси

Аргентинская ассоциация футбола решила отказаться от использования 10-го номера после того, как нападающий Лионель Месси завершит карьеру.

Футболки Месси проданы на Sotheby's за $7,8 млн

«Когда Месси уйдет из сборной, мы не позволим никому другому носить 10-й номер после него», - приводит слова президента ассоциации Клаудио Тапия издание Sport.es.

По его словам, исключить 10-й номер из сборной - меньшее, что может сделать ассоциация для знаменитого футболиста.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Форвард стал автором семи голов и трех результативных передач. Всего футболист забил 106 мячей в матчах за национальную сборную.

Спортивный портал Goal в седьмой раз назвал Месси игроком года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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