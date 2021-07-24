Сбой произошел в олимпийской информационной системе

Технический сбой произошел в олимпийской информационной системе, из-за чего появились сообщения о переносе соревнований по академической гребле на Олимпийских играх в Токио, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что субботние соревнования на олимпийском гребном канале перенесли из-за погодных условий. Однако квалификационные заезды гребцов продолжаются.

Соревнования по академической гребле в рамках Игр-2020 проходят на канале в Токийском заливе. В ходе состязаний спортсмены разыграют 14 комплектов наград.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СбойТокиоОлимпийские Игры
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