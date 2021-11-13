Самым молодым бомбардиром сборной России стал 16-летний Мичков

16-летний нападающий Матвей Мичков является самым молодым хоккеистом, забросившим шайбу в ворота соперников, в истории сборной России.

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Мичков совершил победный бросок в ворота сборной Швеции на Кубке Карьяла в Хельсинки.

Мичков таким образом побил предыдущий рекорд, который установил Александр Овечкин, когда в возрасте 17 лет и 11 месяцев в 2003 году забросил дебютную шайбу за национальную команду, пишет Газета.ru.

Мичкову также принадлежит новый рекорд – он стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, обойдя трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка.

Кроме того, Матвей Мичков первым из хоккеистов 2004 года рождения вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Одной из главных его побед также является золото юношеских Олимпийских игр. В 2020 году в составе сборной он набрал в четырех встречах 14 (9+5) очков и стал самым результативным игроком в истории.



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ФОТО: pixabay.com
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