Самым молодым бомбардиром сборной России стал 16-летний Мичков

Мичков совершил победный бросок в ворота сборной Швеции на Кубке Карьяла в Хельсинки.

Мичков таким образом побил предыдущий рекорд, который установил Александр Овечкин, когда в возрасте 17 лет и 11 месяцев в 2003 году забросил дебютную шайбу за национальную команду, пишет Газета.ru.

Мичкову также принадлежит новый рекорд – он стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, обойдя трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка.

Кроме того, Матвей Мичков первым из хоккеистов 2004 года рождения вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Одной из главных его побед также является золото юношеских Олимпийских игр. В 2020 году в составе сборной он набрал в четырех встречах 14 (9+5) очков и стал самым результативным игроком в истории.





