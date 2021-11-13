Громадное достижение. Овечкин - о своем выходе на четвертое место в списке снайперов НХЛ

«Конечно, это значит очень многое. Когда ты начинаешь играть в хоккей, когда ты мечтаешь об НХЛ, а потом приезжаешь в лигу, ты даже представить не можешь, что однажды окажешься в одном ряду с такими именами», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Хоккеист подчеркнул важность момента для него и его семьи. Овечкин заявил, что загадывать что-либо о новых снайперских достижениях не будет, потому что к этой цели нужно идти постепенно, сообщает RT.

«Это просто громадное достижение. И я очень счастлив», — сказал хоккеист.

Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» забил в ворота соперника свою 742-ю шайбу в НХЛ. Опередив Бретта Халла, спортсмен поднялся на четвёртое место в списке снайперов за всю историю.

