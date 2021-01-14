Российский гимн спортсменам предложили заменить «Катюшей»

Знаменитая «Катюша» может заменить российский национальный гимн в ближайшие два года на крупных международных соревнованиях. Эту песню Олимпийскому комитету России предложила использовать комиссии спортсменов ОКР. Об этом сообщила её председатель, и олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

Она подчеркнула, что такой выбор сделан, поскольку все знают эту композицию, её любят взрослые и дети.

Сборную России ранее отстранили от крупных турниров из-за подделки данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирная антидопинговая организация (WADA) изначально дисквалифицировала Россию на четыре года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок до двух лет.

В числе ограничений российским атлетам запрещено использовать во время стартов национальную символику (флаг и герб), а также гимна страны.

