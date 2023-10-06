Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Роман Сафиуллин победил представителя Германии Александра Зверева в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000», который проходит в китайском Шанхае.

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Россиянин, занимающий 50-е место в рейтинге ATP, обыграл немца (10-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1. Матч длился один час 15 минут.

Следующим соперником Сафиуллина будет американец Бен Шелтон, занимающий в рейтинге АТР 20-е место.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев (3-я ракетка мира) проиграл в финале турнира АТР-500 в Пекине седьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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