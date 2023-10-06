Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Роман Сафиуллин победил представителя Германии Александра Зверева в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000», который проходит в китайском Шанхае.
Россиянин, занимающий 50-е место в рейтинге ATP, обыграл немца (10-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1. Матч длился один час 15 минут.
Следующим соперником Сафиуллина будет американец Бен Шелтон, занимающий в рейтинге АТР 20-е место.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев (3-я ракетка мира) проиграл в финале турнира АТР-500 в Пекине седьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина намерена изъять 800 единиц движимого имущества России
- МИД заявил послу Кипра протест из-за провокаций в отношении россиян
- Под Рязанью в ДТП с тремя машинами погибли три человека
- Путин: впервые начнется поставка российского газа в Узбекистан
- Госдеп объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ
- Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 году упали на 34,5%
- СМИ: нефтяникам рекомендовали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября
- США ввели санкции против 49 компаний якобы за поддержку России
- В Крыму избавились от мини-копии американской статуи Свободы
- Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира «Мастерс» в Шанхае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru