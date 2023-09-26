Карен Хачанов стал победителем турнира ATP-250 в Чжухае
26 сентября 202317:28
Российский теннисист Карен Хачанов выиграл турнир категории ATP-250, который проходил китайском Чжухае.
В финале россиянин играл против представителя Японии Йосихито Нисиоки. Встреча, которая продлилась один час и 44 минуты, завершилась со счётом 7:6(2), 6:1 в пользу Хачанова.
Отметим, что победа в Чжухае стала первой для российского теннисиста на турнирах ATP в 2023 году.
Ранее Хачанов решил отказаться от участия в Уимблдоне, сославшись на стрессовый перелом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru