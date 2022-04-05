«С китайцами, но без финнов»: КХЛ обнародовала состав участников нового сезона
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников Чемпионата КХЛ 2022-2023.
В турнире примут участие 22 клуба, в числе которых китайский «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, минское «Динамо» и «Барыс» из Нур-Султана.
Остальные клубы представляют Россию.
В сезоне 2021-22 в КХЛ выступали еде два иностранных клуба - финский «Йокерит» и латвийское «Динамо» из Риги.
25 февраля на фоне начала спецоперации на Украине «Йокерит» объявил, что не будет участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 27 февраля о выходе из КХЛ заявило рижское «Динамо».
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