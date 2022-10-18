С хоккеиста Ничушкина сняли все обвинения в нарушении антидопинговых правил
Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась от дисквалификации российского хоккеиста Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В сообщении говорится, что решение было принято после получения результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов.
Международная федерация уведомила нападающего «Колорадо Эвеланш» в том, что все обвинения с него сняты.
«Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе сборной после возвращения команды на международную арену», — добавили в ФХР.
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявила о дисквалификации российского легкоатлета, победителя Универсиады 2013 года в беге на 1 500 метров Валентина Смирнова за нарушение антидопинговых правил, сообщает РЕН ТВ.
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