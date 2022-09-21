В США заявили о положительном результате допинг-пробы фигуристки Валиевой

Допинг-проба олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой дала положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского журналиста Дейва Ливз.

По данным журналиста, в пробе, взятой после командных соревнований на ОИ 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

Валиева стала олимпийской чемпионкой в рамках командных соревнований на Олимпийских играх в Пекине, прошедших в феврале в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДопингФигурное КатаниеФигуристы
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