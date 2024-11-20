«Закончим последний матч, подумаем»: Карпин ответил на вопрос об уходе из «Ростова»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном уходе из футбольного клуба «Ростов». Об этом специалист заявил в эфире «Матч ТВ».
Как отметил Карпин, который совмещает должности главного тренера в национальной команде и ростовском клубе, у него «присутствует ощущение усталости». При этом, говоря о возможности оставить одно из мест работы зимой, специалист подчеркнул, что «покинуть сборную нет варианта».
«"Ростов"? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим... Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет», — поделился Карпин.
В октябре тренер заявлял, что его посещают мысли об отставке со своего поста в «Ростове», при этом они «не связаны с футболом», напоминает RT.
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