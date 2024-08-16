«Русский Халк» установил рекорд по буксировке
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам россиянин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» в подмосковных Бронницах отбуксировал кабриолет с девушками на расстояние 152,1 метров за 3 минуты 51 секунду, установив рекорд по буксировке. Кроме того, буксируя автомобиль, он одновременно надул до разрыва 10 грелок.
Президент Федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко отметил, чтобы протянуть кабриолет с девушками весом более 2 тонн на такое расстояние, попутно надувая 10 грелок до разрыва, «Русскому Халку» потребовалось приложить максимальные усилия.
«Тянуть автотранспорт на расстояние всегда непростая задача, поскольку, она требует незаурядной силовой выносливости. А начиная уже с 15 метров ноги спортсмена настолько забиваются, что не то, что тянуть машину, а просто идти довольно тяжело. При этом самыми трудными были естественно последние метры буксировки кабриолета, когда при общей усталости вместо того, чтобы перевести дыхание Сергей Агаджанян надувал до разрыва грелки», - рассказал Грищенко.
Свой рекорд силач посвятил женщинам России.
Ранее российский «Халк» собрался сдвинуть самый большой в мире вертолет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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