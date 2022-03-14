«Русский Халк» попытается перетянуть три автобуса со спущенными колесами
Лидер Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян попытается установить рекорд России по буксировке техники без специальных приспособлений с особыми условиями. Состязание пройдет 23 марта в Люберцах в рамках подготовки к мировому рекорду в Казани.
«Русский Халк» намерен перетянуть три автобуса со спущенными колесами. Они должны будут имитировать три вертолета, их инерцию и вязкость, сообщают организаторы.
Они сообщили, что автобусы будут поставлены в ряд поперек с учетом примерного расстояния от «винтов вертолетов» - по центру будет стоять автобус среднего класса весом более пяти тонн, а по бокам автобусы малого класса весом до трех тонн. Во время буксировки многотонной техники атлет собирается надувать до разрыва грелки, что относится к особым условиям наряду со спущенными колёсами автобусов.
Фиксировать спортивное событие будет президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
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