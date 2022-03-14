«Русский Халк» попытается перетянуть три автобуса со спущенными колесами

Лидер Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян попытается установить рекорд России по буксировке техники без специальных приспособлений с особыми условиями. Состязание пройдет 23 марта в Люберцах в рамках подготовки к мировому рекорду в Казани.

«Русский Халк» намерен перетянуть три автобуса со спущенными колесами. Они должны будут имитировать три вертолета, их инерцию и вязкость, сообщают организаторы.