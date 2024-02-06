РУСАДА ведет контроль за дисквалифицированными спортсменами и тренерами

При получении информации о возможном нарушении отдел расследований РУСАДА проводит проверку в отношении спортсмена или его персонала. При подтверждении данных открывается дело. Уточняется, что в 2023 году было открыто пять дел, связанных с нарушением условий дисквалификации.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Из заявления CAS следует, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно.

Дисквалификация лишает спортсменку ряда титулов. Сборная России по фигурному катанию также была лишена золота в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Как сообщила в интервью с «Радиоточкой НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, дисквалификация Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали.

