РУСАДА попросит CAS не публиковать полное решение по делу Валиевой

Как заявили в агентстве, РУСАДА ранее получила полный текст решения. На данный момент с материалами знакомятся юристы.

В организации заинтересованы в сохранении конфиденциальности защищенного лица. Поэтому предпочли бы, чтобы мотивировочная часть решения осталась недоступна для широкой общественности.

Ранее CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Из заявления CAS следует, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно. В пресс-службе суда заявили, что представят полный текст решения 9-11 февраля.

Финская государственная телерадиокомпания Yle сообщила, что помимо запрещенного триметазидина в допинг-пробе спортсменки были обнаружены L-карнитин, гипоксен и анаболик. Данные препараты не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA), однако вещество с анаболическим эффектом организация планирует запретить.

