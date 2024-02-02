РУСАДА попросит CAS не публиковать полное решение по делу Валиевой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
Как заявили в агентстве, РУСАДА ранее получила полный текст решения. На данный момент с материалами знакомятся юристы.
В организации заинтересованы в сохранении конфиденциальности защищенного лица. Поэтому предпочли бы, чтобы мотивировочная часть решения осталась недоступна для широкой общественности.
Ранее CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Из заявления CAS следует, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно. В пресс-службе суда заявили, что представят полный текст решения 9-11 февраля.
Финская государственная телерадиокомпания Yle сообщила, что помимо запрещенного триметазидина в допинг-пробе спортсменки были обнаружены L-карнитин, гипоксен и анаболик. Данные препараты не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA), однако вещество с анаболическим эффектом организация планирует запретить.
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- РУСАДА попросит CAS не публиковать полное решение по делу Валиевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru