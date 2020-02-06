РУСАДА: Информация об отстранении России от ЧМ-2022 может быть заказной
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) высказали предположение о том, что информация об отстранении национальной сборной по футболу от участия в ЧМ-2022 может носить заказной характер. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. По её словам, это заявление пока никак не соотносится с решением WADA от 9 декабря, отмечает RT.
«Во-первых, ещё не было заседания CAS, которое расставит все точки над «i». Во-вторых, какие бы ни были прогнозы, даже если они не оптимистичны, процедура уведомления совсем иная», — подчеркнула Пахноцкая.
Помимо этого, она отметила, что в первую очередь в случае отстранения РФС должен был быть предупреждён со стороны Международной федерации футбола. Кроме того, она заявила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) никогда напрямую не уведомило бы национальную федерацию, отмечает Газета.ру.
Ранее Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что подтвердить или опровергнуть информацию о возможном отстранении сборной России от мундиаля могут только действующие руководители Российского футбольного союза. Он также подчеркнул, что у антидопингового агентства нет полномочий отстранять сборные от ЧМ.
«Никакое WADA не может запретить какой-либо стране-члену FIFA участвовать или не участвовать в чемпионате мира по футболу. Это исключительно компетенция Международной федерации футбола. Никаких уведомлений от FIFA мы не получали. Более того, Инфантино [президент Международной федерации футбола, FIFA – прим. НСН] буквально в прошлом году на ЧМ по футболу заявил, что у FIFA к Российскому футбольному союзу никаких претензий относительно допинга нет», - отметил Колосков.
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