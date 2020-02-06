РУСАДА: Информация об отстранении России от ЧМ-2022 может быть заказной

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) высказали предположение о том, что информация об отстранении национальной сборной по футболу от участия в ЧМ-2022 может носить заказной характер. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. По её словам, это заявление пока никак не соотносится с решением WADA от 9 декабря, отмечает RT.

«Во-первых, ещё не было заседания CAS, которое расставит все точки над «i». Во-вторых, какие бы ни были прогнозы, даже если они не оптимистичны, процедура уведомления совсем иная», — подчеркнула Пахноцкая.

Помимо этого, она отметила, что в первую очередь в случае отстранения РФС должен был быть предупреждён со стороны Международной федерации футбола. Кроме того, она заявила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) никогда напрямую не уведомило бы национальную федерацию, отмечает Газета.ру.