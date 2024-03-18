РУСАДА дисквалифицировало на год трехкратного чемпиона Европы по биатлону Слепова

Трехкратного чемпиона Европы по биатлону Алексея Слепова дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

CAS сократил дисквалификацию Симоны Халеп, позволив ей вернуться в тур

Соответствующее решение приняла комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил.

«Комиссия... приняла решение дисквалифицировать спортсмена Слепова Алексея... на 1 год... начиная с 5 сентября 2024 года», — отметили в агентстве.

В сентябре прошлого года Слепов должен был приостановить работу в качестве тренера в сборной Санкт-Петербурга после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о продлении срока дисквалификации спортсмена за нарушение антидопинговых правил до сентября 2024-го. CAS ужесточил решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, принятое в сентябре 2021 года. Слепова наказали за нарушение порядка предоставления данных о местонахождении в 2020 году. CAS дисквалифицировал биатлониста на 24 месяца начиная с 5 сентября 2023 года, при этом суд учел отбытый срок дисквалификации в один год.

Ранее бегунью Анастасию Куницыну дисквалифицировали на три года за нарушение антидопинговых правил, напоминает RT. Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что в допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ДопингБиатлонСпортсменыРУСАДА

Горячие новости

Все новости

партнеры