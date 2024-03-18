РУСАДА дисквалифицировало на год трехкратного чемпиона Европы по биатлону Слепова

Соответствующее решение приняла комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил.

«Комиссия... приняла решение дисквалифицировать спортсмена Слепова Алексея... на 1 год... начиная с 5 сентября 2024 года», — отметили в агентстве.

В сентябре прошлого года Слепов должен был приостановить работу в качестве тренера в сборной Санкт-Петербурга после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о продлении срока дисквалификации спортсмена за нарушение антидопинговых правил до сентября 2024-го. CAS ужесточил решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, принятое в сентябре 2021 года. Слепова наказали за нарушение порядка предоставления данных о местонахождении в 2020 году. CAS дисквалифицировал биатлониста на 24 месяца начиная с 5 сентября 2023 года, при этом суд учел отбытый срок дисквалификации в один год.

Ранее бегунью Анастасию Куницыну дисквалифицировали на три года за нарушение антидопинговых правил, напоминает RT. Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что в допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество.

