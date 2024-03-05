CAS сократил дисквалификацию Симоны Халеп, позволив ей вернуться в тур

В суде отметили, что таким образом срок отстранения румынской теннисистки от соревнований, который отсчитывался от 21 октября 2022 года, закончился, и она может немедленно вернуться в тур.

Решение о дисквалификации Халеп было принято в сентябре 2023 года. Международное агентство по обеспечению честности (ITIA) в теннисе признало спортсменку виновной в употреблении допинга - в её пробе был обнаружен препарат роксадастат, а в биологическом паспорте выявлены нарушения.

Халеп обжаловала решение агентства и потребовала отмены всех наложенных санкций.

Ранее полузащитника сборной Франции и туринского «Ювентуса» Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

