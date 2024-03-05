CAS сократил дисквалификацию Симоны Халеп, позволив ей вернуться в тур
Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев.
В суде отметили, что таким образом срок отстранения румынской теннисистки от соревнований, который отсчитывался от 21 октября 2022 года, закончился, и она может немедленно вернуться в тур.
Решение о дисквалификации Халеп было принято в сентябре 2023 года. Международное агентство по обеспечению честности (ITIA) в теннисе признало спортсменку виновной в употреблении допинга - в её пробе был обнаружен препарат роксадастат, а в биологическом паспорте выявлены нарушения.
Халеп обжаловала решение агентства и потребовала отмены всех наложенных санкций.
Ранее полузащитника сборной Франции и туринского «Ювентуса» Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зарплаты системных аналитиков в России выросли до 195 тысяч рублей
- Актер Бикович заявил о желании сыграть роль князя Александра Невского
- СМИ: декларации членов Совфеда опубликуют в обезличенном виде
- Британия исключила основателя «Итеры» из списка санкций
- Tesla потеряла 130 млн евро из-за срыва работы завода под Берлином
- Российский Су-27 сопроводил три самолета ВКС Франции в Черном море
- Путин: Российскую сельхозпродукцию поставляют в 150 стран
- Путин порадовался отсутствию в российской еде насекомых
- CAS сократил дисквалификацию Симоны Халеп, позволив ей вернуться в тур
- РФ и Азербайджан утвердили дорожную карту развития туризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru