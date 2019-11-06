РУСАДА дало разъяснения на 31 вопрос от WADA
Главы комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор признал, что Россия дала ответы на все интересующие экспертов вопросы. WADA собирало информацию по данным Московской антидопинговой лаборатории.
Как признал Тейлор, ответ на 31 вопрос обсудят эксперты, которые «действительно очень хорошо разбираются в деталях, возникли дополнительные вопросы, которые требуют некоторых разъяснений», — цитирует Тейлора РИА Новости.
Однако, немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Москва дала ответы только на 23 вопроса от экспертов WADA.
Ранее НСН сообщало, что министр спорта России Павел Колобков предложил запретить занимать государственные должности дисквалифицированным за допинг. Как уточнил глава ведомства на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице, за преступлением должно следовать наказание.
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