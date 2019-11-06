РУСАДА дало разъяснения на 31 вопрос от WADA

Почти 60% россиян хотят решительных перемен в стране – исследование социологов Дмитрий Песков не знаком с результатами исследования Повышение зарплат и пенсий, общее повышение уровня жизни в стране названы в числе приоритетов Эксперты: людей все больше раздражает роскошь у власть имущих