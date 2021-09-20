Руководство «Спартака» заявило о доверии тренеру Витории

Встреча с ЦСКА стала седьмым поражением команды в официальных матчах. Ранее клуб одержал три победы и одну ничью.

"Руй Витория никуда не уходит, он об этом четко сказал на пресс-конференции. Готовимся к следующим играм", - цитирует Зеленова ТАСС.

"Спартак" с 10 баллами находится на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. 25 сентября состоится матч между "Спартаком" и "Уфой".