Руководство «Спартака» заявило о доверии тренеру Витории
Руководство московского ФК "Спартак" доверяет главному тренеру Рую Витории, несмотря на проигрыш в матче с ЦСКА. Об этом заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
Встреча с ЦСКА стала седьмым поражением команды в официальных матчах. Ранее клуб одержал три победы и одну ничью.
"Руй Витория никуда не уходит, он об этом четко сказал на пресс-конференции. Готовимся к следующим играм", - цитирует Зеленова ТАСС.
"Спартак" с 10 баллами находится на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. 25 сентября состоится матч между "Спартаком" и "Уфой".
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