Рублёв обыграл Хачанова в матче третьего круга турнира «Мастерс» в Монте-Карло
Россиянин Андрей Рублёв обыграл соотечественника Карена Хачанова в третьем туре грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Матч, который продлился один час и 29 минут завершился победой Рублёва со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
В четверть финале соперником Рублёва будет представитель Германии Ян-Леннард Штруфф, который в третьем круге обыграл норвежца Каспера Рууда.
Ранее Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Уимблдонском турнире 2023 года, но только в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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