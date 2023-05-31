Рублев вышел в третий круг Roland Garros
31 мая 202322:54
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).
Россиянин одержал победу над французом Корентеном Муте. Матч проходил в Париже.
Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. В следующем круге Рублев встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.
Россиянка Анна Блинкова во втором круге турнира обыграла французскую теннисистку Каролин Гарсию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что Зеленский не одержит победу в конфликте с Россией
- Власти опровергли сообщения о прорыве диверсантов в Курскую область
- Сенаторы США предложили создать трибунал для осуждения России
- Киев допустил удар ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту
- Во Франции призвали Киев не использовать западное оружие для ударов по РФ
- Рублев вышел в третий круг Roland Garros
- Санду упрекнула Россию в отсутствии взаимоуважения
- FT: Зеленский поставил условие для участия в саммите НАТО
- Пресс-центр НСН получил награду Национальной туристической премии le’TO
- Залужный поделился с начштаба США планами контрнаступления ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru