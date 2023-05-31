Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

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Россиянин одержал победу над французом Корентеном Муте. Матч проходил в Париже.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. В следующем круге Рублев встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.

Россиянка Анна Блинкова во втором круге турнира обыграла французскую теннисистку Каролин Гарсию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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