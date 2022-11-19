Рублев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Россиянин Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса во встрече третьего тура группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вышел в полуфинал.
Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Рублева. Россиянин одержал две победы при одном поражении. В полуфинале турнира АТР Рублев сыграет с теннисистом из Норвегии Каспером Руудом.
«Очень жду полуфинал, потому что Рууд - очень приятный человек как на корте, так и вне его. Он отличный игрок, отличный боец. Он добился многого в этом сезоне, так что для меня это будет очень хороший вызов», — цитирует Рублева официальный сайт ATP.
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