Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Рублева. Россиянин одержал две победы при одном поражении. В полуфинале турнира АТР Рублев сыграет с теннисистом из Норвегии Каспером Руудом.

«Очень жду полуфинал, потому что Рууд - очень приятный человек как на корте, так и вне его. Он отличный игрок, отличный боец. Он добился многого в этом сезоне, так что для меня это будет очень хороший вызов», — цитирует Рублева официальный сайт ATP.

