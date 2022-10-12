Российских теннисистов допустили для участия в Australian Open — 2023

Теннисисты из России и Белоруссии будут допущены к участию в заключительном в сезоне турниру из серии «Большого шлема» Australian Open — 2023. Об этом заявил глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли, сообщает Sky News.

Как отмечается, военная спецоперация России на Украине не станет причиной для отстранения спортсменов.

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Единственным условием их участия организаторы назвали, выступление на турнире в Австралии в нейтральном статусе.

«Эти спортсмены не смогут выступать под флагом России или исполнять гимн своей страны», — подчеркнул Тайли.

Ранее российских теннисистов допустили к участию на US Open, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/rolandgarros
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