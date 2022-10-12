Российских теннисистов допустили для участия в Australian Open — 2023
Теннисисты из России и Белоруссии будут допущены к участию в заключительном в сезоне турниру из серии «Большого шлема» Australian Open — 2023. Об этом заявил глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли, сообщает Sky News.
Как отмечается, военная спецоперация России на Украине не станет причиной для отстранения спортсменов.
Единственным условием их участия организаторы назвали, выступление на турнире в Австралии в нейтральном статусе.
«Эти спортсмены не смогут выступать под флагом России или исполнять гимн своей страны», — подчеркнул Тайли.
Ранее российских теннисистов допустили к участию на US Open, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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