Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» в Монте-Карло

Рублев выиграл у 10-й ракетки мира, американца Тейлора Фритца. Матч завершился в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 6:3. Встречу прерывали из-за начавшегося дождя, в связи с чем противостояние продлилось практически четыре часа.

В финале российскому теннисисту предстоит встретиться с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне, который состоится 15 апреля.

Ранее представитель Германии Александр Зверев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев является одним из самых нечестных игроков в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





