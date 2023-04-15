Рублев вышел в финал турнира «Мастерс» в Монте-Карло
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Тейлора Фритца и вышел в финал турнира серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло.
Рублев выиграл у 10-й ракетки мира, американца Тейлора Фритца. Матч завершился в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 6:3. Встречу прерывали из-за начавшегося дождя, в связи с чем противостояние продлилось практически четыре часа.
В финале российскому теннисисту предстоит встретиться с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне, который состоится 15 апреля.
Ранее представитель Германии Александр Зверев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев является одним из самых нечестных игроков в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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