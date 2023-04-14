Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Мастерс» в Монако
14 апреля 202300:57
Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга нанес поражение 16-й ракетке мира Александру Звереву из Германии.
Игра продолжалась 3 часа 8 минут. Россиянин одержал победу со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).
Следующим соперником российского теннисиста станет Хольгер Руне из Дании.
Призовой фонд турнира - €5,8 миллиона.
Сербские болельщики принесли на стадион Australian Open в Мельбурне флаг России с фотографией Владимира Путина и флаг Донецкой республики. Их задержали полицейские, но вскоре отпустили, пишет «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru