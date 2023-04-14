Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Мастерс» в Монако

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга нанес поражение 16-й ракетке мира Александру Звереву из Германии.

Рублёв обыграл Хачанова в матче третьего круга турнира «Мастерс» в Монте-Карло

Игра продолжалась 3 часа 8 минут. Россиянин одержал победу со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

Следующим соперником российского теннисиста станет Хольгер Руне из Дании.

Призовой фонд турнира - €5,8 миллиона.

Сербские болельщики принесли на стадион Australian Open в Мельбурне флаг России с фотографией Владимира Путина и флаг Донецкой республики. Их задержали полицейские, но вскоре отпустили, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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