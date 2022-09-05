Рублев вышел в четвертьфинал US Open
5 сентября 202220:41
Теннисист из России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира Большого шлема US Open.
Он обыграл Кэмерона Норри (Великобритания) в четвертом кругу. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча между Рафаэлем Надалем (Испания) и Фрэнсисом Тиафо (США).
US Open проводится с 1881 года. Призовой фонд соревнования составляет $60 млн. Действующий победитель турнира - россиянин Даниил Медведев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Рублев вышел в четвертьфинал US Open
- Консульский отдел посольства РФ в Афганистане приостановил работу после теракта
- Глава МВД Великобритании Прити Пател объвила об отставке
- Двое российских туристов утонули в Абхазии
- S7 начнет летать из Москвы в Анталью с 26 сентября
- Макрон поддержал идею ввести потолок цен на газ из России
- Взрыв газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Новосибирске
- Центробанк заявил о готовности легализовать трансграничные расчёты в криптовалютах
- СМИ: в Санкт-Петербурге неизвестный бросил «коктейль Молотова» в автобус
- Более 30 человек погибли в результате землетрясения в Китае
5 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru