Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Путин поручит дать трудовые гарантии добровольцам в СВО Макрон заявил о снижении доля газа РФ на рынке ЕС до 9% Боррель назвал завершение кризиса на Украине главной целью поддержки Киева Московский центр Карнеги прекратил работу в России Экс-боец ММА Ойкин в пьяном виде разгуливал по Москве с пистолетом