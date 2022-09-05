Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Теннисист из России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира Большого шлема US Open.

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Он обыграл Кэмерона Норри (Великобритания) в четвертом кругу. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча между Рафаэлем Надалем (Испания) и Фрэнсисом Тиафо (США).

US Open проводится с 1881 года. Призовой фонд соревнования составляет $60 млн. Действующий победитель турнира - россиянин Даниил Медведев.

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