Серена Уильямс завершит теннисную карьеру после US Open
Американская звезда тенниса Серена Уильямс объявила о завершении спортивной карьеры после Открытого чемпионата США (US Open). Днём ранее спортсменка вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто.
Экс-первая ракета мира выразила сожаление, что не была готова выиграть Уимблдонский турнир в текущем году. Она также сомневается, что сможет победить в Нью-Йорке на US Open. Об этом Уильямс написала в открытом письме в журнале Vogue.
Сорокалетняя 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде не играла в туре WTA с лета 2021 года. В июле нынешнего года Уильямс-младшая выбыла из рейтинга WTA. Серена рассказала, что в скором будущем хочет родить второго ребенка.
В турнирах WTA продолжает выступать 42-летняя старшая сестра Серены, Винус Вильямс.
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