Серена Уильямс завершит теннисную карьеру после US Open

Американская звезда тенниса Серена Уильямс объявила о завершении спортивной карьеры после Открытого чемпионата США (US Open). Днём ранее спортсменка вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в канадском Торонто.

Экс-первая ракета мира выразила сожаление, что не была готова выиграть Уимблдонский турнир в текущем году. Она также сомневается, что сможет победить в Нью-Йорке на US Open. Об этом Уильямс написала в открытом письме в журнале Vogue.

Сорокалетняя 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде не играла в туре WTA с лета 2021 года. В июле нынешнего года Уильямс-младшая выбыла из рейтинга WTA. Серена рассказала, что в скором будущем хочет родить второго ребенка.

В турнирах WTA продолжает выступать 42-летняя старшая сестра Серены, Винус Вильямс.

