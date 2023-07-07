Рублев сыграет с Бубликом в четвертом круге Уимблдона
7 июля 202321:59
Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертый круг теннисного турнира Уимблдон.
Рублев обыграл бельгийца Давида Гоффена. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.
В четвертом круге россиянин встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.
Как сообщает «Радиоточка НСН», перед Уимблдоном Рублев и Бублик встретились в финале турнира Галле. Представитель Казахстана оказался сильнее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru