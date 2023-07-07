Рублев сыграет с Бубликом в четвертом круге Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертый круг теннисного турнира Уимблдон.

Россиянка Александрова первой в истории Уимблдона выиграла матч с тремя тай-брейками

Рублев обыграл бельгийца Давида Гоффена. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.

В четвертом круге россиянин встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Как сообщает «Радиоточка НСН», перед Уимблдоном Рублев и Бублик встретились в финале турнира Галле. Представитель Казахстана оказался сильнее.

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Фото: соцсети
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