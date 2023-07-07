Россиянка Александрова первой в истории Уимблдона выиграла матч с тремя тай-брейками

Соперницей россиянки была американка Мэдисон Бренгл. Матч, который продлился почти три часа, завершился со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7) в пользу Александровой, которая стала стала первой теннисисткой в истории Открытой эры турнира, выигравшей на трёх тай-брейках.

Кроме того, россиянка впервые в своей карьере вышла в третий круг Уимблдонского турнира, где сыграет с представительницей Венгрии Далмой Галфи.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв оказался сильнее своего соотечественника Аслана Карацева и вышел в третий тур Уимблдонского турнира 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

