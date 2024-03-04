Рублев сохранил пятое место в рейтинге ATP после скандала в Дубае
Российскому теннисисту Андрею Рублёву вернули 200 очков за победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Как сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), дисквалификация за мат в матче против представителя Казахстана Александра Бублика, касается только данной встречи, а не всего турнира.
В результате за участие в турнире Рублёв получил 200 рейтинговых очков и сохранил звание пятой ракетки мира. Кроме того, он получит 157 755 долларов в качестве призовых.
Ранее Рублёв в полуфинальном матче на турнире в Дубае обматерил линейного судью после третьего сета, за что был исключён из числа участников, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru