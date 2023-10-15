Рублев проиграл в финале турнира «Мастерс» в Шанхае
15 октября 202314:10
Россиянин Андрей Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу поляка, посеянного на турнире под номером 16. У россиянина был пятый номер.
В апреле Рублев победил в турнире «Мастерс» в Монте-Карло. Он обыграл представителя Дании Хольгера Руне.
Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA в китайском Чжэнчжоу, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru