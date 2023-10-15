Рублев проиграл в финале турнира «Мастерс» в Шанхае

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу поляка, посеянного на турнире под номером 16. У россиянина был пятый номер.

В апреле Рублев победил в турнире «Мастерс» в Монте-Карло. Он обыграл представителя Дании Хольгера Руне.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA в китайском Чжэнчжоу, сообщает «Радиоточка НСН».

