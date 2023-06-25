Рублев проиграл Бублику в финале турнира АТР
25 июня 202317:37
Россиянин Андрей Рублев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Галле уступил казахстанцу Александру Бублику.
Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 3:6.
До 2016 года Бублик представлял сборную Россию. Для него это первый титул на турнире серии АТР 500.
Сразу три российских теннисиста впервые в истории вошли в ТОП-10 АТР. Третье место занял Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов - седьмое и десятое соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru