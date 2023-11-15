Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом чемпионате ATP 2023
Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел второе поражение на групповом этапе Итогового чемпионата ATP 2023, который проходит в итальянском Турине.
Занимающий пятое место в мировом рейтинге россиянин встречался со второй ракеткой мира Карлосом Алькаросом из Испании. Встреча, пролившаяся один час и 15 минут завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу испанца.
По правилам турнира, из группы выходят два сильнейших теннисиста. Ранее Рублёв уступил третьей ракетке мира Даниилу Медведеву. Таким образом, после проигрыша Алькарасу он потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с матча Итогового турнира АТР из-за болей в спине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru