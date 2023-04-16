Рублев победил в финале «Мастерс» в Монте-Карло
16 апреля 202319:16
Россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
В финале россиянин сразился с датчанином Хольгером Руне. Матч завершился со счетом 5:7, 6:2, 7:5. Игра длилась 2 часа 34 минуты.
В личных встречах счет стал 2:1 в пользу российского спортсмена.
Для Рублева это первый титул «Мастерс». Теннисист трижды выходил в финал.
В январе 2023 года Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу и не смог пробиться в полуфинал Australian open, передает «Радиоточка НСН».
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16 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru