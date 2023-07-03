Карацев с победы стартовал на Уимблдоне и теперь встретится с Рублевым
Российский теннисист Аслан Карацев выиграл матч первого тура на Уимблдоне-2023.
Соперником россиянина был представитель Франции Люка Ван Аш. Матч прерывался из-за дождя и в итоге продлился три часа и 23 минуты. Завершился он победой Карацева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4.
Во втором круге Уимблдонского турнира 2023 года соперником Аслана станет ещё один российский теннисист Андрей Рублёв, который в первом круге выиграл у представителя Австралии Макса Пёрселла.
Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи и вышла во второй круг Уимблдона-2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru