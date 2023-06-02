Рублев не смог выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл итальянцу Лоренцо Сонего не смог выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
Матч продлился три часа и 43 минуты. Седьмая ракетка мира выиграл первые два сета, но в итоге всё же уступил своему оппоненту со счётом 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
В следующем круге «Ролан Гаррос» Лоренцо Сонего, занимающий 48-ю строчку в мировом рейтинге, встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Ранее Хачанов победил представителя Австралии Танаси Коккинакиса со счетом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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