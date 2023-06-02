Павлюченкова вышла в 1/8 Roland Garros

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в одну восьмую Открытого чемпионата Франции по теннису. В третьем круге она оказалась сильнее своей соотечественницы Анастасии Потаповой. Упорное почти двухчасовое противостояние двух представительниц РФ завершилось в трёх сетах - 4:6, 6:3, 6:0.

В 1/8 Павлюченковой предстоит встретиться с Элизе Мертенс из Бельгии, которая одолела третью ракетку мира Джессику Пегулу (США). Россиянка играет на Roland Garros по защищенному рейтингу, два года назад она играла в его финале.

Сегодня также вышла в четвертый круг первая ракета России Дарья Касаткина. Она отдала всего один гейм американке Питон Стирнс - 6:0, 6:1.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее 16-летняя россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг на дебютном для себя Открытом чемпионате Франции.

