Рублев и Сафиуллин вылетели на старте турнира ATP-500 в Дубае
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин вылетели на старте турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Рублёв, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, в первом круге уступил 77-й ракетке мира французу Кентену Алису со счётом 1:2 (3:6, 6:4, 7:6).
Сафиуллин, который находится на 72-й строчке рейтинга ATP, с таким же счётом проигрл 47-й ракетке мира из Нидерландов Таллону Грикспору (7:5, 6:7, 6:7).
Ранее Рублёв стал победителем турнир ATP-500 в Дохе (Катар). В финале он обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 2:1 (7:5, 5:7, 6:1), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru