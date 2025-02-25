Рублев и Сафиуллин вылетели на старте турнира ATP-500 в Дубае

Рублёв, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, в первом круге уступил 77-й ракетке мира французу Кентену Алису со счётом 1:2 (3:6, 6:4, 7:6).

Сафиуллин, который находится на 72-й строчке рейтинга ATP, с таким же счётом проигрл 47-й ракетке мира из Нидерландов Таллону Грикспору (7:5, 6:7, 6:7).

Ранее Рублёв стал победителем турнир ATP-500 в Дохе (Катар). В финале он обыграл британца Джека Дрейпера со счётом 2:1 (7:5, 5:7, 6:1), сообщает RT.

