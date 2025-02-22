Мирра Андреева выиграла турнир в Дубае и дебютирует в топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победителем турнира категории WTA-1000 в Дубае, обыграв спортсменку из Дании Клару Таусон.

Мирра Андреева обыграла Игу Свёнтек и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае

Россиянка выиграла 38-ю ракетку мира со счетом 7:6 (7:1), 6:1.

На данный момент Андреева располагается на 14 месте в мировом рейтинге, она также является в нем третьей среди россиянок. После турнира в Дубае она станет первой ракеткой России и впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA.

Ранее она уже играла в финалах в июле и октябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияБольшой Теннис

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