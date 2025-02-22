Мирра Андреева выиграла турнир в Дубае и дебютирует в топ-10 рейтинга WTA

Россиянка выиграла 38-ю ракетку мира со счетом 7:6 (7:1), 6:1.

На данный момент Андреева располагается на 14 месте в мировом рейтинге, она также является в нем третьей среди россиянок. После турнира в Дубае она станет первой ракеткой России и впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA.

Ранее она уже играла в финалах в июле и октябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

