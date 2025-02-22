Мирра Андреева выиграла турнир в Дубае и дебютирует в топ-10 рейтинга WTA
22 февраля 202520:26
Российская теннисистка Мирра Андреева стала победителем турнира категории WTA-1000 в Дубае, обыграв спортсменку из Дании Клару Таусон.
Россиянка выиграла 38-ю ракетку мира со счетом 7:6 (7:1), 6:1.
На данный момент Андреева располагается на 14 месте в мировом рейтинге, она также является в нем третьей среди россиянок. После турнира в Дубае она станет первой ракеткой России и впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA.
Ранее она уже играла в финалах в июле и октябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США направили Украине еще более жесткие условия договора по ископаемым
- СМИ: В подарочные наборы номинантов на «Оскар» вошел сертификат на липосакцию
- СМИ: Экс-главред российского Elle Сотникова стала жертвой мошенницы
- Орбан допустил, что Украина не будет членом НАТО
- В бразильском городе Буритикупу ввели режим ЧС из-за оползней
- В Рязанской области загорелась крыша административного здания
- Росстат в 2024 году отметил падение цен на некоторые товары вопреки инфляции
- СМИ: Западные бренды потеряли около $14 миллиардов после ухода из РФ
- Betsy планирует снять клип на хит «Сигма Бой»
- Россияне начали получать фейковые СМС о восстановлении карт Visa и Mastercard
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru