«Рубин» Слуцкого вылетел из розыгрыша Кубка России
Ульяновский ФК «Волга» обыграл казанский «Рубин» в матче 1/32 финала Кубка России.
Встреча, которая прошла в Ульяновске на стадионе «Труд имени Льва Яшина», завершилась со счётом 2:1.
На гол форварда «Рубина» Кирилла Косарева, отличившегося уже на первой минуте матча, хозяева ответили двумя мячами, которые забили Кирилл Морозов и Александр Сапета.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил, что финал Кубка России пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», сообщает RT.
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