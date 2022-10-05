«Рубин» Слуцкого вылетел из розыгрыша Кубка России

Встреча, которая прошла в Ульяновске на стадионе «Труд имени Льва Яшина», завершилась со счётом 2:1.

На гол форварда «Рубина» Кирилла Косарева, отличившегося уже на первой минуте матча, хозяева ответили двумя мячами, которые забили Кирилл Морозов и Александр Сапета.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил, что финал Кубка России пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», сообщает RT.