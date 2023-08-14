«Пари НН» одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла 14 августа в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На первой минуте счет открыл Эдгар Севикян. Преимущество нижегородцев в конце первого тайма укрепил Тимур Сулейманов.
«Пари НН» набрал четыре очка и занял десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 11-й строчке.
Московский футбольный клуб «Динамо» в воскресенье обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».
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