«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» победил в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Как сообщает Интерфакс, игра закончилась со счетом 1:0.

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Единственный за игру гол был забит Денисом Макаровым на 51-й минуте.

По данным агентства, «Рубин» (33 очка) занял девятое место в турнирной таблице, «Краснодар» (45 очков) находится на четвертом месте и имеет игру в запасе.

Напомним, футбольный сезон, прерванный из-за пандемии COVID-19, был возобновлен с 19 июня. На стадион допускаться болельщики, но не больше 10% от общей вместимости стадиона.

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