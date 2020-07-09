«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в страны, в которые улететь не получится Турбизнес ждет более широкого списка и открытия полетов в Турцию Глава РСТ: искусственное ограничение выездного туризма вредно Сроков возобновления авиасообщения с зарубежными странами не знает даже Путин