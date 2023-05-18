Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра

Нападающий клуба «Арис» Александр Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра по версии местной Ассоциации футболистов, пишут СМИ.

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Кокорин признан лучшим игроком по итогам сезона 2022-2023 годов. Награду вручили на церемонии PASP Football Awards.

Российский футболист сыграл в чемпионате Кипра 27 матчей. Он забил 13 мячей.

На московском стадионе «Лужники» 11 июня пройдет суперфинал Кубка России по футболу. Столичный ЦСКА сыграет с «Краснодаром», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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