Рубен Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Главным тренером ФК «Манчестер Юнайтед» стал наставник португальского «Спортинга» Рубен Аморим. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Контракт с 39-летним португальцем рассчитан до июня 2027 года. Соглашение предусматривает опцию продления на один сезон. По данным СМИ, за досрочное расторжение контракта «Спортинг» получит от «Манчестер Юнайтед» 15 млн евро.
«Рубен — один из самых интересных и высоко оцененных молодых тренеров в европейском футболе», - указали в пресс-службе «красных дьяволов».
Отмечается, что Аморим начнёт работать с «Манчестер Юнайтед» 11 ноября. До этого момента обязанности главного тренера будет выполнять Рууд ван Нистелрой.
Ранее экс-наставник «Челси» и «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель был назначен главным тренером сборной Англии, сообщает RT.
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