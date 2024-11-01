Рубен Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Контракт с 39-летним португальцем рассчитан до июня 2027 года. Соглашение предусматривает опцию продления на один сезон. По данным СМИ, за досрочное расторжение контракта «Спортинг» получит от «Манчестер Юнайтед» 15 млн евро.

«Рубен — один из самых интересных и высоко оцененных молодых тренеров в европейском футболе», - указали в пресс-службе «красных дьяволов».

Отмечается, что Аморим начнёт работать с «Манчестер Юнайтед» 11 ноября. До этого момента обязанности главного тренера будет выполнять Рууд ван Нистелрой.

Ранее экс-наставник «Челси» и «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель был назначен главным тренером сборной Англии, сообщает RT.

