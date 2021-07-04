РПЛ заняла 10 место в списке самых дорогих футбольных лиг мира
Российская Премьер-Лига оказалась на 10 месте в списке самых дорогих футбольных лиг мира. Общая стоимость футболистов российского чемпионата – 979 млн евро. На первой строке рейтинга – Английская премьер-лига с показателем 8 млрд 560 млн евро. В тройку лидеров также попали итальянская серия А – 4 млрд 960 млн евро и испанская Примера – 4 млрд 890 млн евро. Новый сезон чемпионата России начнется 23 июля. В первом матче РПЛ сыграют «Ростов» и московское «Динамо.
Ранее Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий оценил работу коллег и подвел итоги сезона в РПЛ.
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