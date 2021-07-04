РПЛ заняла 10 место в списке самых дорогих футбольных лиг мира

В России выявили максимальное с января число случаев заражения коронавирусом Россияне ездят за границу ради вакцинации иностранным препаратом против коронавируса В Госдуме призвали Александра Лукашенко поторопиться с поездкой в Крым Ватикан начнёт судебное разбирательство по делу о финансовых преступлениях РПЛ заняла десятое место в списке самых дорогих футбольных лиг мира