Матчи 22 тура чемпионата РФ по футболу вернули на 19-20 марта из-за санкций

Игры 22 тура Российской премьер-лиги вновь перенесены - с мая на 19-20 марта. Решение принято по итогам общего собрания клубов РПЛ в формате видеоконференции.

Ранее общее собрание РПЛ решило перенести матчи 22 тура на 3-5 мая в связи с участием сборной РФ в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре. Теперь даты вернули обратно.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций 28 февраля объявили об отстранили российских клубов и сборных от участия во всех международных соревнованиях. Решение принято в качестве санкционной меры из-за событий на Украине.

В связи с этим сборная РФ не сможет принять участия в мартовских стыковых матчах. 24 марта должна была состояться игра с командой Польши, а затем, в случае победы, 29 марта значилась встреча с победителем пары Швеция - Чехия.

