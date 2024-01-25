Ростовский футбольный клуб СКА перейдет в медиалигу
Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону с сезона-2024/25 завершит выступление во Второй лиге и перейдет в Медиалигу. Об этом заявил владелец команды рэпер Баста (Василий Вакуленко).
Как отметил музыкант в обращении, опубликованном в его Telegram-канале, команда столкнулась со сложностями во время пандемии коронавируса. Вакуленко пояснил, что многие компании и бизнесы испытывали финансовые проблемы, сокращали персонал или закрывались, и «многим стало не до футбола».
«В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала ... неподъемной. Мы постоянно искали возможности ... но сегодня система выстроена так, что самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже невозможно. Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение перейти в медиафутбол», — отметил владелец СКА.
Вакуленко добавил, что главное для клуба — быть на виду, чтобы «за него болели» и продолжалась его история.
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